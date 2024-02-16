Назван главный источник просроченных продуктов в России

В России главным источником реализации просроченных продуктов являются не торговые сети, а продуктовые рынки, заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. В беседе с Общественной Службой Новостей он также прокомментировал идею отмены НДС на передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность, отметив, что за реализацией инициативы по всем правилам нужно будет следить.

По словам Шелища, на рынки продукты часто попадают после отправки на утилизацию. А в торговых сетях если «просрочка» и может встретиться, то редко и из-за ошибки персонала, который не успел вовремя убрать товар с полки. При этом он предупредил, что иногда продавцы могут переклеивать этикетки и исправлять маркировку. В этом случае специалист призвал обращать внимание на стоимость продукта.

«Тот факт, что на рынках товары продаются по дешевке, и сама цена указывает на то, что продавец получил этот продукт существенно дешевле того, что он должен стоить – все это заставляет подозревать, что именно на стадии [утилизации] в массовой продаже появляется просрочка», – подчеркнул эксперт.

Отправка товара с истекающим сроком годности на благотворительность сегодня затрудняется, так как торговым сетям выгоднее утилизировать их. Отмена НДС на безвозмездную передачу таких товаров позволит решить эту проблему и довести продукты, которые еще не просрочены, до нуждающихся людей, отметил Шелищ.

При этом эксперт призвал наказывать магазины за несоблюдение запретов, чтобы после истечения срока годности товары до потребителей не доходили, а также контролировать деятельность благотворительных организаций, чтобы они не перепродавали полученные продуты.

Напомним, в правительство недавно направили пакет законопроектов, призванный стимулировать программы фудшеринга в стране. Так, от налога предлагается освободить овощи, фрукты, ягоды, хлеб, крупы, макароны, соки, детское питание, воду, чай, кофе. Продукты должны будут передаваться НКО, которые занимаются помощью населению.

Ранее в Госдуме прокомментировали идею раздавать бесплатно пенсионерам и другим уязвимым группам населения продукты, у которых истекает срок годности.