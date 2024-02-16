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Врач объяснила, по каким признакам можно распознать рак у ребенка

Врач Наумова: длительная лихорадка может указывать на наличие рака у детей

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Онкологические заболевания у детей могут маскироваться под другие недуги, рассказала kp.ru к.м.н., врач-онколог консультативно-диагностического центра РДКБ Александра Наумова.

«Так, на ранних стадиях опухоль у ребенка может мимикрировать под острую респираторную вирусную инфекцию или под хронический инфекционный процесс, заболевание желудочно-кишечного тракта, почек или неврологическое заболевание. Например, при опухолях головного мозга у детей могут начаться нарастающие головные боли по утрам, сопровождающиеся тошнотой и рвотой. В дальнейшем присоединяются нарушения зрения, косоглазие, шаткость походки», — отметила эксперт.

По ее словам, первые признаки рака у детей могут быть неспецифическими. Она отметила, что тревожными симптомами являются появление слабости и вялости у ребенка, снижение аппетита, потеря веса, увеличение лимфатических узлов (на шее, под мышками), которое сохраняется несколько недель подряд, изменение кожных покровов, длительная лихорадка, а также появление уплотнения, бугорка или новообразования.

При этом Наумова отметила, что такие признаки могут быть характерны и для других болезней, поэтому в случае их появления важно пройти медицинское обследование.

Результаты тестирования новой терапии, опубликованные в журнале JAMA Oncology, до этого показали, что инновационное лечение в четыре раза увеличило трехлетнюю выживаемость при мезотелиоме — редком раке.

Ранее онколог назвал работающие меры профилактики рака.

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