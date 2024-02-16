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Женщина, выпавшая с 20-го этажа в Екатеринбурге, выжила благодаря заснеженному газону

В Екатеринбурге выжившую после падения с 20-го этажа женщину спас газон

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Depositphotos

Екатеринбурженка, которая выпала из окна 20-го этажа, выжила благодаря газону. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник опроверг информацию о том, что 26-летняя женщина упала на сугроб.

«Девушка упала на девственно-чистый газон, засыпанный снегом», – поделился он.

По словам источника, газон не должны были чистить. Благодаря погодным условиям, на этой территории было много снега, который в последствии смягчил удар от падения.

На данный момент россиянка находится в больнице. Известно, что она выпала из окна многоэтажки, но подробности произошедшего не уточняются.

После падения пациентка перенесла операцию. Несмотря на вмешательство, ее состояние остается тяжелым.

Ранее в Воронеже мужчина выпал из окна на козырек аптеки и выжил.

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