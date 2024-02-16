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Жителей Москвы предупредили о снеге и гололедице 16 февраля

Гидрометцентр: 16 февраля в Москве ожидается снег, гололедица и до -7°C

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РИА «Новости»

Гололедица, местами сильный снег и температура воздуха до -7 °C ожидается в российской столице 16 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве составит от -7°C до -5°C. В ночь на 17 февраля в городе похолодает до -9°C, а также пройдет небольшой снег.

В Московской области столбики термометров будут показывать от -9°C до -4°C днем и до -11°C ночью. Более того, в регионе ожидается снегопад.

Метеорологи предупредили, что скорость порывов ветра в столице и области составит от шести до 11 м/с. Атмосферное давление, в свою очередь, поднимется до 760 миллиметров ртутного столба.

При этом до 12:00 17 февраля в столичном регионе продолжит действовать желтый уровень погодной опасности. Соответствующее решение было принято в связи с образованием гололедицы на дорогах.

15 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что с начала зимы в городе выпало 2,06 метра снега. Норма для российской столицы составляет 1,52 метра, уточнил он.

Ранее в Гидрометцентре РФ назвали ненормальной зиму 2023–2024 годов.

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