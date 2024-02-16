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В Финляндии запретили давать новорожденным имя Волан-де-Морт

Yle: власти Финляндии запретили давать детям имя Волан-де-Морт

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В Финляндии на законодательном уровне запретили давать детям имя Волан-де-Морт. Об этом сообщило издание Yle.

Финской комиссией по утверждению имен, созданной в составе Минюста, был создан целый список запрещенных имен: Эльдорадо, Молоток, Иисус, Тефлон, Стол, Yes, Велосипед, Сенатор, Глитч, Куккубо и многие другие. Комиссия сочла, что они «причиняют вред обладателю».

Как пишет издание, это решение пока неокончательное.

Представленные его членами списки должны быть утверждены Агентством цифровой информации и учета населения.

В то же время в России проект о запрете оскорбительных названий населенных пунктов отозвали из Госдумы. В пояснительной записке к проекту отмечается, что жители некоторых населенных пунктов по всей России сталкиваются с негативными ситуациями из-за оскорбительных названий. Но местные власти придерживаются другого мнения. Так, глава Новобурасского района Саратовской области Алексей Воробьев рассказал «Газете.Ru», что жители села Лох гордятся этим названием — оно давно стало туристическим брендом. По его мнению, фракция «Новые люди» предложила запретить использовать «оскорбительные» названия населенных пунктов, потому что им «заняться просто нечем».

Ранее в Германии выпустили манифест с правилами для мигрантов.

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