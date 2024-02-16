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Вильфанд назвал зиму 2024 года в России ненормальной

Вильфанд назвал эту зиму в России самой снежной за последние десятилетия

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МЧС России

Этой зимой в России почти не было обычной погоды, соответствующей климату. Такое заявление сделал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он добавил, что периоды оттепелей чередуются с аномальными морозами, и количество снега достигло рекордных значений за последние десятилетия.

«Необычная переменчивость погоды в этом году поражает. Практически не наблюдается традиционной зимней погоды, соответствующей климату», — подчеркнул эксперт.

По его словам, зимой текущего года частые оттепели сменяются значительными морозами, однако средняя температура за весь период останется примерно на уровне нормы.

«Это очень снежная зима. Важно отметить, что метеорологическая оценка снежности зависит не от высоты снега, а от его плотности. И вот именно плотность снега в этом году достигла значений, которые не наблюдались уже несколько десятилетий», — добавил метеоролог.

До этого уже сообщалось, что а Москве выпало более двух метров снега с начала зимы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что для ликвидации последствий сегодняшнего снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч человек. Кроме того, были привлечены дополнительные силы из инженерных компаний.

Заммэра указал, что в городе осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Ранее москвичей предупредили о морозах в феврале и марте.

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