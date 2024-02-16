Россиянки мечтают выйти замуж за мужчин, работающих в IT и нефтегазовой отрасли

Большинство российских женщин (52%) собираются найти женихов в сфере IT, не менее привлекательной им кажется нефтегазовая отрасль. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 37% жительниц России считают, что самые интересные мужчины работают в банковской и финансовой области. 22% опрошенных выбрали сферы недвижимости или строительства. Каждая пятая женщина (20%) выбрала юриспруденцию, 19% — медицину и ветеринарию. 13% респонденток отдали свой голос спортсменам.

10% участниц исследования предпочитают искать вторую половинку среди представителей производственного и агропромышленного комплекса, по 9% — в транспортной и логистической отрасли, а также в области культуры и искусства. 8% опрошенных выбрали ретейл и торговлю.

15% россиянок посоветовали искать завидных холостяков в других сферах, в том числе обратить внимание на мужчин, работающих в семейном бизнесе.

Ранее психологи заявили об опасности поиска пары с помощью ChatGPT.