Ведущая украинского телеканала случайно выругалась матом в прямом эфире

Ведущая утренней программы «Завтрак с «1+1»» на украинском телеканале «1+1» Людмила Барбир выругалась матом в прямом эфире. Его фрагмент опубликован в Telegram-канале издания «Страна.ua».

После начала эфира телеведущая посетовала на то, как она выглядит.

«Я такая, ***** [блин], конченая в этом костюме. Ладно, ***** [пофиг]», — сказала Барбир.

Затем к ней подошел соведущий Руслан Сеничкин, и она начала зачитывать новости. Позже ведущие поняли, что в эфир вошел эпизод с ругательствами, однако исправить это у них нет возможности.

До этого спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат резко и с использованием нецензурной лексики ответил украинцам, которые задавали ему вопросы относительно отказа Киева от австралийских самолетов F-18 Hornet.

В конце января уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области направил запросы в органы опеки, чтобы установить личность женщины, которая обматерила свою трехлетнюю дочь в прямом эфире. 30 января в сети появилась видеозапись со стрима жительницы Волгоградской области, которая во время прямого эфира громко ругается матом и кричит на дочь, подметая пол. В комментариях к стриму пользователи просили женщину не ругать девочку и не бить ее. Как сообщил Telegram-канала Shot, женщину зовут Анастасия, она из Волгоградской области, у нее двое детей.

Ранее балерина Анастасия Волочкова отказалась извиняться перед журналистом, на которого выругалась матом.