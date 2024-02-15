Группа туристов повисла вверх ногами на подвесном мосту на высоте 36 метров

В Китае группа туристов оказалась в опасности на подвесном мосту высотой более 30 метров. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в центральной части Китая, группа туристов переходила по подвесному мосту, молодые люди раскачали конструкцию, мост перевернулся и несколько путешественников повисли на нем вверх ногами.

По сообщениям местных властей, путешественники повисли на высоте 36 метров, туристы пренебрегли правилами безопасности, с которыми их ознакомили перед входом на мост, и раскачали его.

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