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Выросло число погибших при обстреле Белгорода

Губернатор Гладков: число погибших при обстреле Белгорода увеличилось до семи

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Антон Вергун/РИА Новости

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород выросло до семи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Установлена личность еще одной погибшей женщины, ею оказалась восьмидесятилетняя Людмила Александровна», — написал глава региона.

Он также заявил, что еще одна пострадавшая женщина самостоятельно обратилась в городскую больницу №2. Общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек.

Чиновник добавил, что четырех пострадавших, включая двух детей, отпустили домой на амбулаторное лечение.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Как сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель», Вооруженные силы Украины могли ударить по Белгороду ракетами сербского производства.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.

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