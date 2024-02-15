Выросло число погибших при обстреле Белгорода

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород выросло до семи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Установлена личность еще одной погибшей женщины, ею оказалась восьмидесятилетняя Людмила Александровна», — написал глава региона.

Он также заявил, что еще одна пострадавшая женщина самостоятельно обратилась в городскую больницу №2. Общее количество пострадавших увеличилось до 18 человек.

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Чиновник добавил, что четырех пострадавших, включая двух детей, отпустили домой на амбулаторное лечение.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Как сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель», Вооруженные силы Украины могли ударить по Белгороду ракетами сербского производства.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.