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Российский школьник получит компенсацию от властей за укус бездомной собаки

Власти Североуральска заплатят школьнику 30 тыс. рублей после укуса собаки

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Depositphotos

В Североуральске суд обязал администрацию городского округа выплатить ребенку, на которого набросилась стая собак, компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 2 ноября 2023 года: девятилетний мальчик шел мимо бассейна «Нептун», когда его стала преследовать стая бездомных собак. Одно из животных подбежало к школьнику и укусило его за ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура в ходе проверки после случившегося установила, что, несмотря на заключенный контракт на отлов собак, меры по отлову приняты не были, в результате чего пострадал ребенок. Ведомство направило иск к администрации Североуральского городского округа о взыскании в пользу ребенка компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал власти выплатить мальчику 30 тыс. рублей.

Ранее россиянка взыскала с хозяина собаки, напавшей на ее питомца, 73 тысячи рублей.

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