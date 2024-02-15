Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Депутат объяснил необходимость принятых законов о самоконтроле соцсетей

Депутат Горелкин: платформы ответственны за распространение деструктива

close
100%
Unsplash

У многих популярных блогеров отсутствует понимание ответственности за произведенный ими контент, которое считается базовым у журналистов. В этом заключается одна из основных претензий профессионального медиасообщества к некоторым блогерам, выстраивающим свою популярность сомнительными методами. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

По мнению парламентария, приравнять блогеров к СМИ (как того время от времени требуют общественники) — это формальный подход, проблему он не решит.

«Здесь мы можем рассчитывать на усиление наказания за совсем вопиющие явления вроде треш-стримов, с одной стороны, и усиление роли профессиональных блогерских сообществ и ассоциаций, с другой. Определять этические рамки должна сама отрасль», — заявил Антон Горелкин.

Зампредседателя думского комитета напомнил, что в прошлом году Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) вручал премию «Герои Рунета», и одним из призеров стала блогер из Крыма Валерия Петрусевич.

«Многодетная мама, волонтер, организатор благотворительных сборов для бойцов СВО, автор целой методики по обучению наших ребят управлению БПЛА. Она не просто производит какой-то контент, она стремится менять мир вокруг себя. Так что я бы ставил в пример подрастающему поколению не инфлюенсеров, а пассионариев», — уточнил депутат.

Он подчеркнул, что когда в обществе говорят о распространении деструктивного контента, важно понимать, что 90% ответственности за это несет платформа. Ведь именно она дает доступ к этому контенту для других пользователей и, мало того, она всегда заинтересована в том, чтобы они его получили.

«Вот почему в РФ были приняты законы о самоконтроле соцсетей и о рекомендательных алгоритмах — чтобы заставить владельцев платформ озаботиться вопросом: а что за контент они продвигают? Именно поэтому зарубежные сервисы стараются игнорировать эти требования: они очень мешают выполнению задач информационной войны с Россией, поставленных западным истеблишментом», — заключил Антон Горелкин.

Напомним, в конце января Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП и УК РФ, вводящие ответственность за трансляцию треш-стримов. За демонстрацию на видео в интернете «противоправных деяний, совершенных с жестокостью» предложено наказывать штрафами до 700 тыс. руб., а совершение «умышленных преступлений с публичной демонстрацией» в сети следует считать отягчающим обстоятельством в рамках УК РФ и квалифицирующим признаком в статьях об умышленном причинении вреда здоровью, убийствах, побоях, истязании и похищении человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами