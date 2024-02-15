Депутат объяснил необходимость принятых законов о самоконтроле соцсетей

У многих популярных блогеров отсутствует понимание ответственности за произведенный ими контент, которое считается базовым у журналистов. В этом заключается одна из основных претензий профессионального медиасообщества к некоторым блогерам, выстраивающим свою популярность сомнительными методами. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

По мнению парламентария, приравнять блогеров к СМИ (как того время от времени требуют общественники) — это формальный подход, проблему он не решит.

«Здесь мы можем рассчитывать на усиление наказания за совсем вопиющие явления вроде треш-стримов, с одной стороны, и усиление роли профессиональных блогерских сообществ и ассоциаций, с другой. Определять этические рамки должна сама отрасль», — заявил Антон Горелкин.

Зампредседателя думского комитета напомнил, что в прошлом году Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) вручал премию «Герои Рунета», и одним из призеров стала блогер из Крыма Валерия Петрусевич.

«Многодетная мама, волонтер, организатор благотворительных сборов для бойцов СВО, автор целой методики по обучению наших ребят управлению БПЛА. Она не просто производит какой-то контент, она стремится менять мир вокруг себя. Так что я бы ставил в пример подрастающему поколению не инфлюенсеров, а пассионариев», — уточнил депутат.

Он подчеркнул, что когда в обществе говорят о распространении деструктивного контента, важно понимать, что 90% ответственности за это несет платформа. Ведь именно она дает доступ к этому контенту для других пользователей и, мало того, она всегда заинтересована в том, чтобы они его получили.

«Вот почему в РФ были приняты законы о самоконтроле соцсетей и о рекомендательных алгоритмах — чтобы заставить владельцев платформ озаботиться вопросом: а что за контент они продвигают? Именно поэтому зарубежные сервисы стараются игнорировать эти требования: они очень мешают выполнению задач информационной войны с Россией, поставленных западным истеблишментом», — заключил Антон Горелкин.

Напомним, в конце января Госдума приняла в первом чтении поправки к КоАП и УК РФ, вводящие ответственность за трансляцию треш-стримов. За демонстрацию на видео в интернете «противоправных деяний, совершенных с жестокостью» предложено наказывать штрафами до 700 тыс. руб., а совершение «умышленных преступлений с публичной демонстрацией» в сети следует считать отягчающим обстоятельством в рамках УК РФ и квалифицирующим признаком в статьях об умышленном причинении вреда здоровью, убийствах, побоях, истязании и похищении человека.