В Курской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе

Открытое горение на нефтебазе в Курской области ликвидировано. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Совместные усилия курских пожарных, наших военнослужащих и специалистов других оперативных служб позволили не допустить увеличения площади горения и минимизировать последствия», — написал он.

Старовойт поблагодарил всех, кто принял участие в ликвидации возгорания. В день возгорания сообщалось о горении двух резервуаров объемом 1 тыс. и 400 кубометров. Для тушения привлекались пожарный поезд, 35 единиц техники и 165 человек.

Все произошло 15 февраля. В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Курском районе Курской области произошло возгорание на нефтебазе. Как сообщал глава региона, никто не пострадал.

13 февраля ВСУ обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области. В населенном пункте зафиксировали шесть прилетов.

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