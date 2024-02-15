В Госдуме рассмотрят закон о запрете иноагентам рекламировать свои ресурсы в СМИ

Законопроект, которым запрещается размещать рекламу на сайтах иностранных агентов, также подразумевает запрет рекламы ресурсов иноагентов в средствах массовой информации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил один из авторов документа, глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Соответствующий проект был внесен в нижнюю палату парламента.

Пискарев уточнил, что при этом неважно, какой формой собственности будет обладать физической или юридическое лицо. Гражданин или организация не сможет размещать рекламу на любых платформах иноагентов: на сайтах, в блогах, социальных сетях и т. д.

«Также будет запрещена реклама ресурсов самих иноагентов в средствах массовой информации», — написал автор инициативы.

В этот же день председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект, запрещающий гражданам РФ и компаниям размещать рекламу на сайтах иностранных агентов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.