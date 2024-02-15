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В Калужской области проведут молебны «о даровании супружества»

В Калужской области проведут семейные молебны «об устроении супружеской жизни»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Калужской области проведут молебны «о даровании супружества». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги состоится Общегородской молодежный молебен о даровании супружества и об устроении супружеской жизни», — говорится в сообщении.

Власти регионы отметили, что молебны должны популяризировать традиционные семейные ценности, помочь молодежи выбрать «спутника жизни и понять истинный смысл супружества».

В Калуге семейный молебен пройдет 18 февраля. В Обнинске же его проведут в храме Рождества Христова 25 февраля. К участию пригласили семейные пары, их родителей и молодежь.

В 2023 году в России прошел молебен о Победе. В ноябре в Великом Новгороде мощам Георгия Победоносца поклонился восьмисоттысячный человек. Юбилейной участницей Всероссийского молебна о Победе стала ученый-филолог Татьяна Кошелева.

Ковчег с мощами Небесного покровителя Русского воинства великомученика Георгия Победоносца с мая по ноябрь посетил более 100 городов во всех регионах РФ.

Ранее в Костроме священник пообещал провести молебен из-за отсутствия горячей воды летом.

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