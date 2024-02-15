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В детсаду Красноярска девочкам предложили выучить песню о нежеланных дочках

Mash: в Красноярском детсаду девочкам дали учить песню о нежеланных дочках

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Pexels

В Красноярске родители воспитанниц детского сада возмутились песней о нежеланных дочерях, которую задали учить девочкам на утренник к 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Воспитанницам детского сада №21 в Красноярске дали задание выучить песню для отцов. Текст возмутил некоторых родителей: в нем рассказывалась история о том, что у мужчины родилась дочь, а он хотел сына. Одна из возмущенных матерей обратилась к заведующей , администрация дошкольного учреждения назвала выбор песни шуточным.

«Мы ее для ознакомления ребятишкам дали, чтобы показать разные жанры музыкальных произведений. На утреннике она не будет звучать, так как не подходит под формат нашего мероприятия. Петь будут песню «Наша Родина сильна», — рассказала порталу «НГС» заместитель заведующей детским садом.

Ранее на Урале прокурор устроила разборки с чужим ребенком в детском саду.

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