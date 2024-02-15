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Россиянка взыскала с хозяина собаки, напавшей на ее питомца, 73 тысячи рублей

Mash: женщина взыскала 73 тысячи рублей с хозяина напавшей на ее питомца собаки

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Shutterstock

В Кронштадте женщина взыскала с хозяина собаки, которая напала на ее питомца, 73 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел около года назад в Кронштадте. Во время прогулки встретились бродивший без намордника, поводка и хозяина стаффордширский терьер и женщина с таксой — крупный пес накинулся на питомца россиянки.

Затем появился нетрезвый хозяин агрессивной собаки, который отогнал ее от таксы. Мужчина не стал извиняться, а, напротив, нагрубил женщине, сообщает «Mash на Мойке».

Женщина с питомцем экстренно отправилась в ветклинику. Там собаке провели сложную операцию, таксу удалось спасти.

После произошедшего россиянка подала в суд на хозяина стаффордширского терьера, потребовав возместить затраты на лечение питомца, которое обошлось в 53 тысячи рублей, а также компенсировать моральный ущерб. Суд встал на сторону женщины и потребовал у мужчины выплатить дополнительно 20 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее россиянин, потерявший деньги из-за мошенников, отсудил у банка крупную компенсацию.

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