Пострадавших при атаке ВСУ на Белгород направят в Москву

Четверых пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский Белгород направят на лечение в Москву. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

Отмечается, что среди этих пострадавших двое детей. Они поступят в федеральные медицинские организации Минздрава.

По последним данным, в результате обстрела шесть человек, в том числе один ребенок, получили несовместимые с жизнью ранения. Еще 20 человек пострадали.

Утром 15 февраля ВСУ ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находился продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

Министерство обороны России сообщало, что около 12:30 мск система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВСУ могли ударить по Белгороду сербскими ракетами.