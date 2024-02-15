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Сын полицейского сломал нос сверстнику из-за «бабского» рюкзака

В Екатеринбурге сын полицейского сломал нос сверстнику из-за цвета рюкзака

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Shutterstock

В Екатеринбурге сын полицейского сломал нос сверстнику в школе из-за «бабского» рюкзака. Об этом сообщает e1.ru.

По информации издания, инцидент произошел 13 февраля в одной из городских школ. Во время перемены пятиклассник подошел к ученику из параллельного класса и стал его избивать из-за цвета рюкзака. При этом ребенок, подвергшийся нападению, не сопротивлялся.

«Мальчику из параллели не понравился рюкзак сына с яркими фиолетовыми лямками. Он остановил его, сказал, что рюкзак бабский, и ударил», — рассказала мать пострадавшего, передает e1.ru.

По словам женщины, напавший школьник заявил, что ему ничего не будет, так как его отец является начальником. Сын россиянки попал в больницу. Мальчику диагностировали перелом носа со смещением, рассказала она.

По данным e1.ru, отец нападавшего работает в полиции и осведомлен о произошедшем. Мужчина рассказал, что провел с сыном профилактическую беседу.

Мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию. В школе 17 февраля планируют провести беседу с родителями нападавшего школьника.

Ранее омские школьники ударили сверстника головой о трубу, его забрали на скорой помощи.

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