Гладков назвал количество поврежденных квартир и машин после обстрела Белгорода

128 квартир и 34 автомобиля повреждены в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в 128 квартирах 10 МКД выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля. Также повреждены четыре магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий», — написал Гладков.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центу на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека.

МИД РФ осудил обстрел Белгорода со стороны ВСУ.

Сенатор Константин Долгов заявил, что удар украинской армии по Белгороду был бы невозможен без поддержки Запада.

Также Гладков сообщил, что шестеро пострадавших при обстреле Белгорода в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что один из детей, пострадавших при ракетном ударе по Белгороду, находится в больнице.