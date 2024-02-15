Названы три типа людей, которые чаще всего попадаются на уловки мошенников

Люди с повышенной тревожностью чаще всего становятся жертвами мошенников, потому что злоумышленники обычно начинают запугивать людей. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он отметил, что специальные психологические методики помогают мошенникам вывести таких людей на то состояние, когда они готовы перевести им деньги. Еще одна категория людей, которые зачастую попадаются на мошеннические схемы, — ведомые люди, которые привыкли полагаться на какой-то ориентир, продолжил аналитик. Последняя группа риска — люди с повышенной дисциплинированностью.

«С одной стороны, это позитивный момент, что человек внутренне организован. Но с другой, он привык работать по команде. Таким людям дается задание командным голосом, например сказать код из СМС или перевести деньги. И они, как сверхответственные граждане, начинают все выполнять», — заключил Беляев.

Исследование специалистов маркетплейса «Выберу.ру», с которым ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в 2023 году значительно выросло количество топ-менеджеров в России, пострадавших от действий телефонных мошенников.

Ранее в ЦБ заявили, что люди из-за мошенников все чаще берут миллионные кредиты.