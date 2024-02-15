Москвичи сняли на видео снегопад в метро

Пассажиры метро в Москве рассказали о снегопаде в вагоне. Об том сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 15 февраля. Видео сняли, предположительно, во время движения вагона метро по зеленой ветке в районе станции «Технопарк». На кадрах очевидца видно как на пассажиров падают хлопья снега.

По словам пользователей соцсетей, на зеленой ветке московского метро ходят старые составы, передает РЕН ТВ. В вагонах нет кондиционера и циркуляция воздуха обеспечивается за счет вентиляционных решеток — во время движения по улице через них могут проникать осадки.

До этого снегопад спровоцировал образование восьмибалльных пробок на дорогах в Москве. Жителям столицы рекомендовали отказаться от поездок на личных автомобилях.

Ранее стало известно, что за зиму в Москве выпало уже 2,06 метра снега при норме 1,52 метра.