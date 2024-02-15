Институт развития интернета объявил первых финалистов учрежденной им премии

Институт развития интернета (ИРИ) объявил шорт-лист III Национальной премии интернет-контента. Авторов наиболее значимых социальных проектов в интернете наградят в 36 номинациях, включая тематические и специальные, в два этапа. Первых обладателей премии в 14 номинациях отметят 5 марта во время Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщила пресс-служба ИРИ.

Всего было подано более чем 1 тыс. заявок, однако шанс на победу получили не все.

Награду в категории «Проект в вертикальном формате» вручат авторам проектов «Ваня, спасай!», «Фабрика звезд», «Народов много — Родина одна. Образ будущего» и другим.

Среди лучших музыкальных клипов, отмеченных в ИРИ — «Рэквием» Басты, «Обязательно вернусь» Максима Фадеева, «Ты знаешь, мам» Dabro.

В категории «Анимационный проект» отмечены анимационные сериалы «Пушкин и...Михайловское», «Ася и Вася», «Супергерои.ру» и другие.

В номинации «Делая мир лучше» победу одержали проекты «Это дети… Донбасса», «Добрый бизнес», «Послевыписки.рф».

Вторая часть церемонии награждения состоится 30 мая в Москве.

Финалистов по традиции определил экспертный совет премии, победителей выберет профессиональное жюри.

Награда для авторов социально значимых проектов в Рунете была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году.