В многоэтажном доме Сургута лифт с пассажиром рухнул вниз и пролетел 16 этажей

Житель Сургута застрял в сорвавшемся лифте. Об этом сообщает NEFT.

Инцидент произошел на Университетской улице. Мужчина зашел в кабину, но в какой-то момент она сорвалась и пролетела несколько этажей. Спустя некоторое время у лифта сработали предохранители и через 16 этажей механизм остановился.

В беседе с журналистами местные жители сообщили, что в момент падения слышали крик мужчины и грохот лифта. После того, как механизм остановился, россиянина пытались достать из кабины около часа. Получил ли он какие-либо травмы, на данный момент неизвестно.

Ранее на юго-востоке Москвы в многоэтажке упал лифт с женщиной в кабине.