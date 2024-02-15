В белгородском университете заявили, что не заставляли студентов идти на пары во время обстрела

В пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) «Газете.Ru» не смогли подтвердить информацию о том, что после ракетного удара города у студентов продолжилось практическое занятие. Ранее об этом сообщали городские Telegram-каналы со ссылкой на учащихся. В учреждении заявили, что большая часть студентов обучается в дистанционном формате.

«Кто это сказал, какие именно студенты, какая группа, какой преподаватель? У нас такого не было. Я такого не могу вам подтвердить. У нас проведен инструктаж со всеми преподавателями, со всеми студентами. В помещениях университета звучит сигнал, занятия однозначно прерываются, все проинструктированы. Я уже [студентам] написала в чате, они мне пишут, я говорю: «назовите мне фамилию этого преподавателя, кого из вас кто куда отправил?» Никто не говорит. Это голословное утверждение на данный момент. Если такой факт выявляется, что где-то преподаватель не обратил [внимание], если выявится такой факт, естественно, преподавателю будут сделаны серьезные замечания. У нас занятия сейчас идут все в дистанционном формате в основном, здесь у нас мало кто есть. Очень малые группы, которые приходят — это медики и фармацевты, кому нужны практические занятия», — сообщили в университете.

В пресс-службе БелГУ отметили, что в каждом корпусе университета есть бомбоубежище, окна в аудиториях, где ведутся занятия, оклеены пленкой. В вузе добавили, что уже «миллион раз» провели учения, все студенты и преподаватели знают, как добраться до бомбоубежища.

«Пока нет отбоя ракетной опасности, мы студентам рекомендуем оставаться в безопасных местах. Мы вышли в коридор, когда зазвучал сигнал этой опасности. Простояли там полчаса, наверное, студенты сидят в коридорах, где окон нет. Конечно, у нас в каждом корпусе в подвалах оборудованы укрытия под убежище, где стоят и скамейки, и вода, и все необходимые вещи, аптечки. У нас на каждом этаже вывешены указатели, как дойти до ближайшего укрытия по всему университету. Мы уже всю эту инфраструктуру и учения провели уже миллион раз и окна оклеили пленкой в аудиториях, где ведутся занятия. У нас все студенты и преподаватели сами знают, где находится бомбоубежище. Выходят в первую очередь в коридор, сразу не убежишь бомбоубежище. Самая главная задача — это закрыться от стекол, поэтому мы выбегаем в коридоры, где у нас нет окон, и стоим там. Если до убежища пройти надо несколько лестничных пролетов, где есть окна, лучше постоять в коридоре. У нас под каждым общежитием бомбоубежище оборудованное, там сразу ребята спускаются в укрытие», — заключили в учреждении.

15 февраля Белгород попал под ракетный обстрел. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела города погибли пять человек, в том числе ребенок. 18 человек получили ранения, пятеро из которых — дети. Гладков отметил, что бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницы. Он отметил, что над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) работала по 14 воздушным целям.

Ранее в Белгороде и Белгородской области была объявлена воздушная тревога.