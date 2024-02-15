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Врач оценила безопасность использования «интимных» духов для женщин

Врач Милютина: «интимные» духи могут вызвать аллергию у женщин

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Shutterstock

Использование «интимных» духов для женщин может привести к аллергической реакции или вызвать местное раздражение. Об этом «Пятому каналу» рассказала акушер-гинеколог Мария Милютина.

«Никаких научных исследований эффективности, если это можно проверить, я не встречала. Поэтому, конечно, в первую очередь, нужно обратить внимание, чтобы это был сертифицированный товар», — добавила эксперт.

При этом Милютина отметила, что использование такой продукции вряд ли окажет влияние на секрецию женских выделений. По ее словам, каждая женщина может самостоятельно принимать решение о том, стоит ли верить в эффективность таких духов. Однако, врач призывает помнить о безопасности.

Гинеколог-репродуктолог «Нова Клиник» Зарина Газдиева до этого рассказала «Газете.Ru», что женское бритье в интимной зоне может иметь ряд минусов. По словам врача, существует риск порезов и раздражения, поскольку кожа в области бикини очень чувствительна и легко травмируется во время бритья, из-за чего повреждается ее защитный барьер.

Ранее эксперты рассказали о пользе и вреде косметики для интимной зоны.

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