Россиянам рассказали, как бесплатно устранить дефекты в квартире в новостройке

После подписания акта приема-передачи квартиры в новостройке бесплатно устранить выявленные скрытые дефекты не так просто, но возможно. Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина. По ее словам, необходимо предъявить претензию к застройщику либо обратиться в суд.

«Согласно Гражданскому кодексу РФ, покупатель объекта жилой недвижимости может требовать устранения дефектов в течение пяти лет с момента заселения в новый ЖК. Это период гарантийного обслуживания дома застройщиком. Данный срок указывается в ДДУ, он может быть разным, но не должен составлять менее 5 лет», — пояснила Никитина.

Она добавила, что для предъявления претензии важно составить акт и отразить в нем все недочеты. Лучше всего, по ее словам, провести специальную строительную экспертизу для выявления и фиксации скрытых дефектов.

Приемку квартиры в новостройке эксперт посоветовала начинать с входной двери, проверив работу запорных устройств, ручек и петель. Далее необходимо детально осмотреть оконные блоки, поскольку чаще всего в новых ЖК проблемы возникают именно с ними.

Кроме того, она рекомендовала проверить сантехнику и электрику, а также зафиксировать показания счетчиков. Бывают ситуации, когда в квартирах до момента сдачи дома проживают рабочие, отметила специалист.

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