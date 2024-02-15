Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как бесплатно устранить дефекты в квартире в новостройке

Риелтор Никитина: бесплатно устранить дефекты в новой квартире можно через суд

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

После подписания акта приема-передачи квартиры в новостройке бесплатно устранить выявленные скрытые дефекты не так просто, но возможно. Об этом в беседе с РИАМО сообщила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина. По ее словам, необходимо предъявить претензию к застройщику либо обратиться в суд.

«Согласно Гражданскому кодексу РФ, покупатель объекта жилой недвижимости может требовать устранения дефектов в течение пяти лет с момента заселения в новый ЖК. Это период гарантийного обслуживания дома застройщиком. Данный срок указывается в ДДУ, он может быть разным, но не должен составлять менее 5 лет», — пояснила Никитина.

Она добавила, что для предъявления претензии важно составить акт и отразить в нем все недочеты. Лучше всего, по ее словам, провести специальную строительную экспертизу для выявления и фиксации скрытых дефектов.

Приемку квартиры в новостройке эксперт посоветовала начинать с входной двери, проверив работу запорных устройств, ручек и петель. Далее необходимо детально осмотреть оконные блоки, поскольку чаще всего в новых ЖК проблемы возникают именно с ними.

Кроме того, она рекомендовала проверить сантехнику и электрику, а также зафиксировать показания счетчиков. Бывают ситуации, когда в квартирах до момента сдачи дома проживают рабочие, отметила специалист.

Ранее риелтор перечислила основные ошибки при покупке жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами