Верховный суд отклонил иск Надеждина против решения ЦИК

Верховный суд РФ отклонил первый иск Бориса Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

«В удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья.

Надеждин оспаривает требование ЦИК к тому, чтобы сбор подписей граждан могли вести только те сборщики, которые были зарегистрированы в регионе прописки подписантов. Он подал в Верховный суд РФ иски после того, как ЦИК забраковал тысячи подписей в его поддержку.

Он ранее утверждал что более 4,5 тыс. подписей были забракованы по заключению почерковеда, при этом обоснования решения эксперта, по его словам, предоставлено не было.

8 февраля ЦИК не допустил Надеждина к участию в выборах президента по причине высокого процента брака в собранных им подписях избирателей.

Ранее Надеждин прокомментировал отказ в регистрации на выборах президента.