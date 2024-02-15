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Риелтор рассказала, с чего стоит начинать приемку квартиры в новостройке

Риелтор Никитина: приемку квартиры в новостройке стоит начинать с входной двери

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Depositphotos

Приемку квартиры в новостройке следует начинать с входной двери, проверив работу запорных устройств, ручек и петель. Об этом в интервью РИАМО сообщила руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина. Далее, по ее словам, необходимо детально осмотреть оконные блоки, поскольку чаще всего в новых ЖК проблемы возникают именно с ними.

«Также следует осмотреть сантехнику, если она есть. Удостовериться, что из горячего крана льется горячая вода, из холодного — холодная, что в целом в квартире подключены вода и отопление. Кроме того, советую в процессе приемки зафиксировать показания счетчиков воды и электроэнергии. Бывают ситуации, когда в квартирах до момента сдачи дома проживают рабочие», — продолжила Никитина.

Также она посоветовала проверить электрику. Каждую розетку следует протестировать специальным прибором или зарядкой для гаджетов с индикатором, добавила эксперт.

До этого Никитина отмечала, что выгоднее всего покупать квартиру с ремонтом от застройщика. По ее словам, девелоперы чаще всего производят базовую отделку материалами, закупленными оптом, в больших количествах.

Что касается вторичного жилья, выгоднее покупать квартиру уже с готовым ремонтом, поскольку при расчете стоимости объекта на «вторичке» цена ремонта учитывается лишь частично, объяснила она.

Ранее риелтор рассказала, почему в некоторых ЖК Москвы завышены цены на квартиры.

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