Россиянка заклеивала двухлетнему сыну рот скотчем, чтобы не слышать плач

В Мордовии 26-летняя женщина заклеивала двухлетнему сыну рот скотчем, чтобы не слышать плач, и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает УМВД по региону.

По данным правоохранительных органов, россиянка систематически использовала в отношении ребенка нецензурную брань, а также ставила его в угол. Кроме того, она не выполняла медицинские предписания по оказанию мальчику лечения.

Родственники матери ребенка поделились видеозаписью, где женщина заклеила сыну рот при помощи скотча. Сообщается, что она это делала, чтобы не слышать плач.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мальчика изъяли и поместили в специальное учреждение для малолетних, органы опеки и попечительства подали судебный иск о лишении женщины родительских прав.

Ранее россиянин записал на видео издевательства над малолетней дочерью возлюбленной.