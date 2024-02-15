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В российском городе осудили ОПГ сутенеров, вовлекавших в проституцию несовершеннолетних

В Магнитогорске осудили ОПГ сутенеров, вовлекавших подростков в проституцию

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Depositphotos

В Магнитогорске осудили четырех членов ОПГ, занимавшейся вовлечением девушек, в том числе несовершеннолетних, в проституцию. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на УФСБ по региону.

По информации агентства, осужденные создали организованную преступную группировку (ОПГ), которая длительное время занималась грабежами, похищением людей и вовлечении в проституцию в том числе подростков. Злоумышленники зачастую совершали преступления с применением оружия и насилия.

Суд признал членов ОПГ виновными по пяти статьям и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от шести до семи с половиной лет. Осужденные будут отбывать наказания в колониях общего и строгого режима.

Ранее москвич установил дома камеры и узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой.

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