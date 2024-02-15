Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поддержали идею списывать кредиты инвалидам СВО II группы

Депутат Арефьев: проект о списании долгов инвалидам СВО II группы не имеет лимита

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Первый зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев поддержал законопроект о списании кредитов для участников СВО со второй группой инвалидности. Он подчеркнул в беседе с НСН, что в документе не устанавливается никаких лимитов – речь идет про все долги военнослужащего.

Напомним, законопроект о списании кредитов для инвалидов СВО второй группы планирует внести в Госдуму группа депутатов от «Единой России». Сейчас на списание долгов могут рассчитывать участники спецоперации – инвалиды первой группы, получившие увечья, ранения в ходе спецоперации.

На данный момент нет точных данных о количестве участников СВО – инвалидов второй группы, отметил Арефьев.

«Я такую инициативу приветствую. Законопроект не предполагает какого-то лимита, речь про все долги, оформленные на военнослужащего. Наш комитет этот вопрос еще не рассматривал», — рассказал депутат.

По его мнению, финансовые организации согласятся на реализацию этой инициативы, так как компенсировать затраты будет государство за свой счет.

«Банки ничего не потеряют, банкам долги военнослужащего заплатит государство», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, по данным Минздрава на реабилитацию раненых участников спецоперации выделяют на три года более 70 млрд рублей. Военные имеют право на преференциальный подход по программе государственных гарантий бесплатной медпомощи.

Ранее стало известно, что участникам спецоперации могут разрешить лечиться по ОМС во время отпусков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами