В Госдуме поддержали идею списывать кредиты инвалидам СВО II группы

Первый зампред Госдумы по экономической политике Николай Арефьев поддержал законопроект о списании кредитов для участников СВО со второй группой инвалидности. Он подчеркнул в беседе с НСН, что в документе не устанавливается никаких лимитов – речь идет про все долги военнослужащего.

Напомним, законопроект о списании кредитов для инвалидов СВО второй группы планирует внести в Госдуму группа депутатов от «Единой России». Сейчас на списание долгов могут рассчитывать участники спецоперации – инвалиды первой группы, получившие увечья, ранения в ходе спецоперации.

На данный момент нет точных данных о количестве участников СВО – инвалидов второй группы, отметил Арефьев.

«Я такую инициативу приветствую. Законопроект не предполагает какого-то лимита, речь про все долги, оформленные на военнослужащего. Наш комитет этот вопрос еще не рассматривал», — рассказал депутат.

По его мнению, финансовые организации согласятся на реализацию этой инициативы, так как компенсировать затраты будет государство за свой счет.

«Банки ничего не потеряют, банкам долги военнослужащего заплатит государство», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, по данным Минздрава на реабилитацию раненых участников спецоперации выделяют на три года более 70 млрд рублей. Военные имеют право на преференциальный подход по программе государственных гарантий бесплатной медпомощи.

Ранее стало известно, что участникам спецоперации могут разрешить лечиться по ОМС во время отпусков.