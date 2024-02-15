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В Петербурге мальчик попал в травматологию с сотрясением и ушибами после наказания отца

В Петербурге задержали повара, который жестоко избил шестилетнего сына

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Depositphotos

Жителя Петербурга подозревают в избиении шестилетнего ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Союзном проспекте. По предварительной информации, полиция прибыла на место после звонка соседей, услышавших громкий крик мальчика.

По версии правоохранителей, звуки издавал ребенок, которого наказывал 30-летний отец в одной из квартир. О том, по какой причине петербуржец решил ударить сына, не сообщается.

В результате ребенок получил ушибы головы, лица, груди, спины и рук и сотрясение мозга. Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали мальчика в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной наказания стала жалоба сожительницы. Она показала мужчине фото оборванных обоев и заявила, что это сделал его сын.

Помимо мальчика, у россиянина есть дочь. На данный момент дети вместе с сожительницей и ее девочкой живут в однокомнатной квартире. Глава семьи работает поваром.

Ранее в Новосибирской области отчим обжег падчерицу раскаленным утюгом за плохое поведение.

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