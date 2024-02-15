На западе Украины произошли взрывы

Несколько взрывов произошло в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает издание РБК-Украина в своем Telegram-канале.

«В Ивано-Франковской области были слышны взрывы», — отмечается в публикации.

Подробная информация не приводится.

На всей территории Украины в данный момент действует воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепре, Львове, Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье. Глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в Запорожье поврежден объект инфраструктуры.

15 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице произошли несколько взрывов. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в Киевской области.

Издание «Общественное. Новости» также сообщало о взрывах во Львове.

Ранее на Украине вышла из строя Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС).