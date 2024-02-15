Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На западе Украины произошли взрывы

В Ивано-Франковской области Украины произошли взрывы

close
100%
Shutterstock/Oleg Elkov

Несколько взрывов произошло в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщает издание РБК-Украина в своем Telegram-канале.

«В Ивано-Франковской области были слышны взрывы», — отмечается в публикации.

Подробная информация не приводится.

На всей территории Украины в данный момент действует воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепре, Львове, Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье. Глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в Запорожье поврежден объект инфраструктуры.

15 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице произошли несколько взрывов. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в Киевской области.

Издание «Общественное. Новости» также сообщало о взрывах во Львове.

Ранее на Украине вышла из строя Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами