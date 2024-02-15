В Забайкалье сотрудники ИК получили срок за то, что упустили осужденного

Сотрудники ИК-2 в Забайкалье получили срок за то, что осужденный сбежал. Об этом сообщает Забайкальский краевой суд.

По версии правоохранителей, 26 июля 2022 года мужчина сообщил двум работникам колонии, что покажет им место хранения огнестрельного оружия. Сотрудники отправились на указанную территорию вместе с осужденным и в какой-то момент преступник сбежал.

Мужчина некоторое время скрывался, но в итоге его задержали и осудили за побег из ИК.

Работников колонии признали виновными в превышении должностных полномочий. Оба получили условный срок четыре года с испытательным сроком два года. Они также не смогут занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти два года.

Ранее в Омске военный украл шлемов на семь млн рублей и получил срок.