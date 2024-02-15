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В Шереметьево у одного из пассажиров нашли зажигалку в форме гранаты

В Шереметьево зажигалку пассажира приняли за гранату

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Shutterstock

Сотрудники московского аэропорта Шереметьево при досмотре ручной клади нашли у одного пассажира предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Предмет изучили взрывотехники. Эксперты заключили, что это оказалась зажигалка в виде ручной гранаты и она окружающим не опасна.

Накануне в аэропорту подрались двое военнослужащих. Возвращавшиеся в Хабаровск участники СВО устроили потасовку в телетрапе во время посадки.

Дерущихся, которые в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения, разнимали прибывшие на место сотрудники транспортной полиции. После чего у одного из мужчин был диагностирован перелом носа. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, а вылет пришлось задержать на полчаса.

Также стало известно об инциденте с летевшим из Бангкока в Москву пассажиром, который ткнул своего соседа вилкой после ссоры с ним. Скрутить дебошира и передать его полиции бортпроводникам помогли другие пассажиры.

Ранее опоздавший на свой рейс мужчина разбил окно представительства авиакомпании в московском аэропорту.

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