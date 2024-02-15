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В Ингушетии полиция отыскала боеприпасы в арке ворот дома

В Ингушетии в арке частного дома нашли тайник с боеприпасами

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МВД РФ по Республике Ингушетия

Правоохранители Ингушетии нашли тайник с боеприпасами и патронами. Об этом сообщает МВД Медиа.

Инцидент произошел в населенном пункте Пседах. Специалисты нашли пять цинковых коробов и более 1800 патронов. Помимо этого обнаружили 24 разрывных боеприпаса и четыре оружейных сейфа. Все это хранилось в кирпичной арке ворот, которая располагалась при входе на придомовую территорию.

Каким образом правоохранители узнали о тайнике, не сообщается. Все найденное направили на исследование. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении взрывных устройств.

Ранее у 76-летнего пенсионера из Татарстана нашли арсенал оружия.

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