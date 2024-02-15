В США нашли корабль Arlington, затонувший почти 84 года назад

Корабль Arlington, затонувший почти 84 года назад, обнаружили на дне озера Верхнее к северу от американского штата Мичиган. Об этом сообщила британская газета Daily Mail, сославшись на Историческое общество кораблекрушений Великих озер.

Судно потерпело крушение в мае 1940 года во время шторма. Из-за ухудшения погодных условий помощник капитана распорядился изменить направление движения, но сам капитан Фредерик Берк приказал не отклоняться от изначально заданного курса.

В результате корабль столкнулся с другим судном Collingwood и начал тонуть. После этого все члены экипажа Arlington, за исключением капитана, перебрались на второй корабль и спаслись. При этом исследователи до сих пор не могут установить причину решения Берка не отклоняться от курса.

«Корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее почти через 84 года после того, как он исчез во время сильного шторма», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что судно находилось на глубине около 200 метров. По данным издания, перед тем, как уйти под воду вместе с кораблем, капитан успел помахать рукой спасшимся подчиненным.

«Почему он затонул вместе со своим кораблем <...>, когда он легко мог бы спастись <...>? <...> Дело в том, что никто никогда не узнает ответа», — подчеркивается в материале.

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