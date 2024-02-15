Спасатели сообщили о локализации пожара во дворе здания «Известия холл»

Пожар во дворе здания «Известия холл» в центре Москвы локализован. Об этом сообщили ТАСС источники в оперативных службах.

Здание «Известия холл» загорелось утром 15 февраля, огнем оказалась охвачена кровля здания. Пожар начался во внутреннем дворе — загорелись бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms.

Позже представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили о перекрытии трех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца. Также из-за пожара было остановлено движение транспорта по одной из четырех полос по Большому Путинковскому переулку.

В итоге произошло обрушение металлического купола внутри двора горящего здания.

По данным некоторых СМИ, один человек пропал без вести во время крупного пожара в здании «Известий».

Ранее россиянин поджег дверь в квартиру женщины, которая сделала ему замечание и облила водой.