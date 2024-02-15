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Пьяная жительница Сочи устроила дебош с криками на борту самолета и попала на видео

В Сочи женщина устроила дебош на борту самолета из Красноярска

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Телеграм-канал «Борус»

В Красноярске задержали путешественницу, которая задержала рейс в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Инцидент произошел на борту самолета, который должен был вылететь из аэропорта в 18:35. Однако в салоне появилась пассажирка, которая была в состоянии алкогольного опьянения. После дебоша ее вывели из самолета.

«В итоге вылет перенесли на 19:15, однако очевидцы сообщали о происходящем на самолете и позже заявленного времени», – сообщается в публикации.

Ситуацией заинтересовались в полиции. По версии правоохранителей, 27-летняя жительница Сочи громко кричала, нецензурно выражалась и не реагировала на замечания экипажа.

В отношении пассажирки составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Красноярском крае молодые люди устроили дебош в церкви.

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