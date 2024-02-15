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SpaceX Маска переехал из Делавэра в Техас

The Guardian: Илон Маск перерегистрировал SpaceX в штате Техас

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John Raoux/AP

Американский предприниматель Илон Маск перенес место регистрации своей компании SpaceX из штата Делавэр в Техас. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова самого Маска.

«SpaceX перенесла штат своей регистрации из Делавэра в Техас! Если ваша компания все еще зарегистрирована в Делавэре, я рекомендую как можно скорее переехать в другой штат», — заявил бизнесмен.

1 февраля суд штата Делавэр постановил аннулировать решение совета директоров компании Tesla, который в 2018 году согласился выплатить владельцу и главе предприятия Илону Маску $55,8 млрд в качестве бонуса за руководство организацией.

Тогда Маск отреагировал на решение суда публикацией в принадлежащей ему социальной сети X, в которой предостерег читателей от регистрации своих компаний в штате Дэлавер. Также он заявил, что в срочном порядке проведет голосование акционеров по вопросу изменения места регистрации Tesla.

Отмечается, что компания по имплантации мозговых чипов Neuralink Маска уже сменила место регистрации с Делавэра на Неваду.

Ранее Маск предложил тестировать всех президентов США на умственные способности.

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