Площадь пожара в здании «Известия холл» в Москве выросла до 1,5 тысячи кв. м

Площадь пожара, произошедшего в здании «Известия холл» в центре Москвы, увеличилась до 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В заявлении подчеркивается, что огонь охватил административное здание. По данным ведомства, в настоящее время строение находится на реконструкции.

«Предварительно, площадь пожара составляет 1,5 тыс. квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в публикации.

Изначально сообщалось, что пламя распространилось на площади 800 квадратных метров.

При этом в оперативных службах журналистам рассказали, что возгоранию был присвоен третий номер сложности. При этом всего в российской столице существует пять номеров сложности для подобных ЧП.

Утром 15 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что в здании «Известия холл» на Пушкинской площади начался пожар. К тому моменту на место уже прибыли несколько машин МЧС РФ.

Позже представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили о перекрытии трех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца. Также из-за пожара было остановлено движение транспорта по одной из четырех полос по Большому Путинковскому переулку.

Ранее в одном из многоэтажных домов в Анапе произошел пожар площадью 1 тыс. кв. м.