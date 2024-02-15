Один человек пропал без вести во время пожара в здании «Известий»

В Москве один человек пропал без вести во время крупного пожара в здании «Известий» на Пушкинской площади. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Как указали авторы издания, по предварительным данным, пожар начался в здании «Известий», потом перекинулся на помещение ночного клуба Lookin Rooms, а далее в бар «Резиденция».

По словам очевидцев, из заведений экстренно эвакуировали людей.

Идет борьба с огнем, на месте работают сотрудники МЧС.

В связи с возгоранием по адресу Тверская улица, 18к1 перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Также перекрыта одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Ограничение движения связано с работой оперативных и экстренных служб.

Как отметили в Дептрансе, дорожная ситуация не осложнена.

До этого сообщалось, что загорелось здание «Известия холл», расположенное на Пушкинской площади в Москве. Внутри здания очевидцы наблюдают сильное пламя.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.