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Один человек пропал без вести во время пожара в здании «Известий»

Shot: человек пропал во время пожара в здании «Известий» в центре Москвы

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Павел Михеев/РИА «Новости»

В Москве один человек пропал без вести во время крупного пожара в здании «Известий» на Пушкинской площади. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Как указали авторы издания, по предварительным данным, пожар начался в здании «Известий», потом перекинулся на помещение ночного клуба Lookin Rooms, а далее в бар «Резиденция».

По словам очевидцев, из заведений экстренно эвакуировали людей.

Идет борьба с огнем, на месте работают сотрудники МЧС.

В связи с возгоранием по адресу Тверская улица, 18к1 перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца. Об этом сообщил Дептранс столицы.

Также перекрыта одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Ограничение движения связано с работой оперативных и экстренных служб.

Как отметили в Дептрансе, дорожная ситуация не осложнена.

До этого сообщалось, что загорелось здание «Известия холл», расположенное на Пушкинской площади в Москве. Внутри здания очевидцы наблюдают сильное пламя.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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