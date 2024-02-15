По факту стрельбы в Москве организовали проверку

Старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Юлия Иванова заявила, что следователи проводят проверку после стрельбы, которая произошла в ходе дорожного конфликта на улице Плющихе в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, просматривают записи с видеокамер и опрашивают очевидцев. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В столичной прокуратуре добавили, что контролируют ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела.

До этого стало известно, что в центре Москвы на улице Плющихе в районе Хамовники произошла стрельба, по предварительным данным, один человек пострадал.

Отмечается, что двое автомобилистов не поделили дорогу рядом с отелем «Золотое кольцо». В результате конфликта один из водителей достал оружие и выстрелил. Предполагается, что оно было травматическим.

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