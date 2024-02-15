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В Москве загорелось здание «Известия холл»

Shot: на Пушкинской площади в Москве загорелось здание «Известия холл»

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Илья Питалев/РИА Новости

Прямо сейчас горит здание «Известия холл», расположенное на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot и делится кадрами.

Как сообщают авторы СМИ, внутри здания наблюдается сильное пламя, а с крыши валит густой черный дым.

На место ЧП уже приехали несколько машин МЧС. Информации о пострадавших на текущий момент нет.

13 февраля в Москве произошел пожар на заводе МиГ. По предварительным данным, возгорание случилось в реконструируемом цехе, который пристроен к действующему корпусу завода. Отмечается, что пожар начался на втором и третьем этажах здания, его площадь составила 70 квадратных метров.

До этого сообщалось, что в Москве двое детей оказались в охваченной огнем квартире. Инцидент произошел на улице Верхние Поля. Причиной пожара стал загоревшийся аппарат для сладкой ваты.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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