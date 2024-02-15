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Афганскую журналистку Хассани отпустили из центра временного содержания

Суд в Санкт-Петербурге освободил афганскую журналистку Хассани из ЦВСИГ

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Kobra Hassani/YouTube

В Санкт-Петербурге суд освободил из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) Кобру Хассани, которая была осуждена за попытку незаконного въезда в Евросоюз через Россию вместе с группой беженцев из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Кировский районный суд вынес приговор афганцам, участвовавшим в попытке незаконного пересечения границы: организатор был приговорен к четырем годам колонии, а 12 беженцев, включая Хассани, и их посредник получили по два года колонии-поселения. Однако из-за проведенного времени в СИЗО наказание считается отбытым.

СМИ называют Хассани афганской журналисткой, которой на родине угрожает смертная казнь. Согласно другим источникам, Хассани опасается преследований в Афганистане из-за своей деятельности в области правозащиты.

Судебная пресс-служба сообщила, что Красносельский районный суд рассмотрел ходатайство о продлении содержания Хассани в ЦВСИГ на 90 дней. Также суд удовлетворил ходатайство защитника о прекращении принудительного выдворения и содержания Хассани, после чего она была освобождена из центра временного содержания.

Адвокат бежавшей от талибов (организация запрещена в России) Кобры Хассани предполагает, что ее выдворят из России.

Журналистка Кобра Хассани покинула Афганистан в 2021 году, когда США вывели из страны свои войска и власть там захватил «Талибан» (организация запрещена в России). Девушка не согласилась с методами нового режима и переехала на Украину. После начала российской военной операции активистка собралась в ЕС, но оказалась в России, доверившись проводникам. Девушку судили за незаконное пересечение государственной границы РФ. Адвокаты отмечали, что а Афганистане журналистке грозит опасность.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.

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