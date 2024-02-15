Россиянам объяснили, почему лечить зубы сегодня так дорого

Стоматологи нередко слышат от пациентов, что выставленный ценник слишком кусается, поэтому откладывают следующий визит на потом. Такое поведение приводит к еще большим проблемам в будущем, а, значит, и к еще большим затратам. Почему суммы на услуги зубных врачей с каждым годом растут, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-терапевт Юлия Раевская.

Первая ошибка, которую допускают многие россияне, — это посещение стоматолога только при острой боли. Запущенный процесс вылечить гораздо дороже, чем вовремя выявленный кариес.

«К сожалению, в нашей стране до сих пор не привита культура посещения стоматолога каждые полгода. Большинство пациентов пропускают профилактические осмотры и профессиональную гигиену. Приходят лишь тогда, когда что-то беспокоит. Как правило, в такой ситуации требуется помощь сразу нескольких специалистов. Например, несвоевременное лечение кариеса может привести к воспалению нерва в зубе, что влечет за собой лечение корневых каналов стоматологом-терапевтом и постановку коронки стоматологом-ортопедом», — объяснила эксперт.

Также огромную роль в ценообразовании играет то, какое оборудование использует в своей работе стоматолог.

«Микроскоп, компьютерный томограф, внутриротовой сканер — каждый из этих приборов стоит больше миллиона и помогает специалистам выполнять все манипуляции максимально прогнозируемо, безопасно и бережно. Безусловно, стоимость услуг при использовании современного оборудования возрастает, однако и польза для пациента растет в геометрической прогрессии», — рассказала Раевская.

Не получится сэкономить и на расходных материалах. Пока российские производители только набирают обороты, врачам приходится работать с импортной продукцией.

«Из-за нестабильной обстановки в мире поставки материалов и оборудования нередко задерживаются, меняются в стоимости. Это сказывается на стоимости лечения. То, что вчера стоило 100 рублей, сегодня из-за растущего курса валют может стоить 1000 рублей», — отметила специалист.

На стоимость лечения влияет в том числе квалификация стоматолога. У начинающего доктора прайс будет гораздо ниже, чем у его опытного коллеги.

«Обучение врачей длится около 7-8 лет, после чего доктор отправляется в самостоятельное плавание. Кто-то надолго забывает о повышении квалификации, но добросовестные врачи учатся всю жизнь. Лекции, мастер-классы, вебинары, специализированная литература в течении года могут стоить порядка полумиллиона рублей. Доктор, который постоянно обучается, априори будет более востребован, а стоимость оказываемых им услуг будет выше», — подчеркнула врач.

Более избирательные пациенты платят еще и за сервис, отдавая предпочтение клиникам с дружелюбным персоналом, удобными диванами и кофемашинами.

«Всегда приятно прийти в место, где чисто, уютно, современная стоматологическая установка и атмосфера доверия и безопасности. За сервис тоже придется платить, но это, скорее, забота о себе, о комфорте и спокойствии», — резюмировала стоматолог.

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