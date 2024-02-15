Россиянам рассказали, что происходит с организмом после отказа от сахара

Отказ от сахара оказывает положительное влияние на организм. Человек становится более энергичным, улучшаются настроение и когнитивные функции. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Она отметила, что под сахаром подразумевается все сладкое, в том числе глюкоза, фруктоза, сахароза.

«Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое «топливо», в результате чего человек начинает чувствовать себя более энергичным», — рассказала Тихомирова.

Диетолог уточнила, что к сложным сахарам относятся все злаки и все, что из них сделано — мука, каши и макароны.

Кроме того, по ее словам, при отказе от сахара не происходит резких подъемов сахара и инсулина в крови, благодаря чему улучшается настроение и когнитивные функции, уходит лишняя отечность.

«Вдобавок к этому, если отказ от сахара происходит на фоне дефицита калорий, то человек начинает худеть. Поэтому такая практика влечет за собой только пользу для организма», — резюмировала врач.

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