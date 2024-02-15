Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что происходит с организмом после отказа от сахара

Врач Тихомирова: после отказа от сахара у человека улучшаются когнитивные функции

close
100%
Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

Отказ от сахара оказывает положительное влияние на организм. Человек становится более энергичным, улучшаются настроение и когнитивные функции. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Она отметила, что под сахаром подразумевается все сладкое, в том числе глюкоза, фруктоза, сахароза.

«Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое «топливо», в результате чего человек начинает чувствовать себя более энергичным», — рассказала Тихомирова.

Диетолог уточнила, что к сложным сахарам относятся все злаки и все, что из них сделано — мука, каши и макароны.

Кроме того, по ее словам, при отказе от сахара не происходит резких подъемов сахара и инсулина в крови, благодаря чему улучшается настроение и когнитивные функции, уходит лишняя отечность.

«Вдобавок к этому, если отказ от сахара происходит на фоне дефицита калорий, то человек начинает худеть. Поэтому такая практика влечет за собой только пользу для организма», — резюмировала врач.

Ранее были названы продукты, которые приводят к обезвоживанию кожи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами