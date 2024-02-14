В Шереметьево задержали вылет самолета из-за драки двух военнослужащих

В московском аэропорту подрались двое военнослужащих. Об этом сообщает Baza.

Драка, из-за которой был отложен вылет самолета, произошла сегодня вечером в Шереметьево. Возвращавшиеся в Хабаровск участники СВО устроили потасовку в телетрапе во время посадки.

Дерущихся, которые в тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения, разнимали прибывшие на место сотрудники транспортной полиции. После чего у одного из мужчин был диагностирован перелом носа.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, а вылет пришлось задержать на полчаса.

Ранее опоздавший на свой рейс мужчина разбил окно представительства авиакомпании в московском аэропорту.