Двое пациентов устроили поножовщину в туберкулезном диспансере

В Петербурге пациент туберкулезного диспансера ударил соседа по палате ножом. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в медицинском учреждении в Петербурге, конфликт между двумя пациентами противотуберкулезного диспансера перерос в драку. В ходе потасовки один из участников схватил нож и ударил им оппонента.

60-летний пациент получил серьезное ножевое ранение, спасти его не удалось. Откуда агрессивный нападавший достал холодное оружие — пока неизвестно, обстоятельства драки устанавливаются.

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